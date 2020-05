Pyke Koch: „Vrouwen in de straat“ (Frauen in der Straße, 1962-64)

Gera. Museumszeit: Pyke Kochs „Frauen auf der Straße“, zu sehen aktuell in Orangerie in Gera

Provokante Leihgabe aus Geras Partnerstadt Arnheim

Pyke Kochs „Frauen auf der Straße“ könnten auch von dem Geraer „Spießerschreck“ Otto Dix stammen, der in den 1920er-Jahren mit seinen Darstellungen leichter Mädchen in aufreizender Haltung den braven Bürger provozierte.

Der 1901 geborene niederländische Maler Pyke Koch, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Pieter Frans Christian hieß, benannte sich nach der Pykestraat, einer in Nimegens Rotlichtviertel gelegenen Straße, in der er einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Diese Kindheitserfahrungen prägten ihn grundlegend und so beschäftigte er sich in seinen Werken immer wieder mit Sexualität und Genderthemen zu einer Zeit, als dies noch ziemlich verpönt war.

Tatsächlich ist der Titel „Frauen auf der Straße“, den der Maler seinem Gemälde gab, auch nicht ganz korrekt. Bei genauer Betrachtung wird erkennbar, dass die vermeintliche Dame in der Bildmitte mit roter Perücke und grauer Federboa eigentlich ein Mann ist, nämlich Pyke Koch selbst. Er und sein(e) Nachbar(in) zu seiner Rechten beobachten mit geöffneten Mündern einen Vorgang, der dem Betrachter verborgen bleibt, während die dritte Person im Bild ihren Blick in entgegengesetzte Richtung schweifen lässt. Die drei befinden sich vor einem herunter gekommenen Gebäude – der Ziegelbau mit dem metallenen Pflock im Vordergrund lässt an eine verlassene Fabrikhalle denken.

Dass die drei eher am Rande der Gesellschaft stehen, wird nicht nur aus der Umgebung ersichtlich: Details wie die schlechten Zähne verweisen auf ihre prekäre soziale Stellung. Auch in weiteren Werken behandelt Pyke Koch solche Außenseiterthemen. So stellt er in seinem auf dem ersten Blick sehr romantisch wirkenden Gemälde mit dem Titel „Nocturne“ („Nachtstück“) ein Pissoir dar – ein bis dato unerhörtes Bildmotiv! Dazu kommt, dass solche Örtlichkeiten oft als Treffpunkt Homosexueller dienten. Auch hier lenkte er auf hintergründige Weise die Aufmerksamkeit auf Genderthematiken und war damit seiner Zeit voraus.

Das Bild ist in der am Mittwoch eröffneten Ausstellung „Wundersam Wirklich. Magischer Realismus aus den Niederlanden“ zu sehen, die Werke aus der Sammlung des Museums Arnheim, also aus Geras Partnerstadt, in den Fokus nimmt. Ein Besuch der Museen ist gegenwärtig nur unter Einhaltung aller gebotenen hygienischen Maßnahmen möglich, das heißt der Einlass von Besuchern erfolgt nur mit Mund-Nasen-Schutz. Die nötigen Sicherheitsabstände und maximalen Besucherzahlen müssen eingehalten werden, dementsprechend kann es gegebenenfalls nötig sein, dass der Einlass gestaffelt wird. Es gelten folgende Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen, 12 bis 17 Uhr.

Claudia Schönjahn, wissenschaftliche Mitarbeiterin Kunstsammlung Gera