IHK-Abschlussprüfungen mit bundeseinheitlichen Standards.

Von A wie Automobilkaufmann bis Z wie Zerspanungsmechaniker schreiben im Mai allein in Ostthüringen rund 1500 Auszubildende in 150 Ausbildungsberufen ihre Abschlussprüfungen. Unter den besonderen Umständen in Coronazeiten fanden im Geraer Kultur- und Kongresszentrum nur maximal 210 der sonst üblichen 600 Prüflinge gleichzeitig Platz. Die IHK-Prüfungsstandards sind übrigen bundeseinheitlich.