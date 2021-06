Gera. Auch wenn der Andrang am Sonnabendabend bei heißen 30 Grad Celsius nicht ganz so groß war zum Public Viewing im Barclays wie am Dienstag – als Deutschland auf Frankreich traf – war die Stimmung dennoch gut. Und als die Deutschen bereits in den ersten Minuten ein Tor schossen, war der Jubel groß. Am Ende siegte Deutschland gegen Portugal mit 2:4.