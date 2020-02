Gera. Führungen, Basteleien oder auch Berufe schnuppern – all das und mehr wartet in den Winterferien auf junge Leute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Puppen, Steinzeitmenschen, geräuschlose Jäger

Auch ohne Schnee muss es in den Winterferien nicht langweilig werden. Die Museen und die Bibliothek der Stadt sowie der Tierpark haben wieder ein abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß im Angebot.

Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Gera lädt zu sieben öffentlichen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie ein, informiert die Stadtverwaltung. Am 9., 11., 13. und 15. Februar heißt es jeweils um 14 Uhr „Eulen – Geräuschlose Jäger der Nacht“. Dabei dreht sich alles um Vertreter aus der Vogelgruppe der Eulen. Allgemeine Besonderheiten und einige Arten aus aller Welt werden im Kinderkabinett vorgestellt. Anschließend geht es in der Dauerausstellung zum Kennenlernen typischer einheimischer Eulenarten wie Schleiereule, Waldkauz, Uhu, Steinkauz, Waldohreule und Raufußkauz. Anschließend ist etwas Geschick nötig, wenn eine Eule aus Papier zum Mitnehmen gebastelt wird.

Am 10., 12. und 14. Februar findet jeweils um 14 Uhr die „Kinderführung durch das Schreibersche Haus“ statt. Vom Mineralienhöhler, zum Pohlitzer Meteoriten, Tieren, die nicht gern allein leben, bis hin zur Dauerausstellung und dem Barocksaal ist alles dabei. Anschließend können die Teilnehmer ein Motiv aus der Barocksaal-Stuckdecke auf Papier farbig gestalten.

Für die Veranstaltungen bedarf es keiner Voranmeldung. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Am Montag, dem 10. Februar, und am Dienstag, dem 11. Februar, findet der Einlass zur Veranstaltung nur im Zeitfenster von 13.30 bis 14 Uhr statt.

Ansprechpartner: Frank Hrouda, Telefon 0365/5 20 03, Mail: Hrouda.Frank@gera.de.

Stadtmuseum

Im Stadtmuseum begeben sich die Gäste am Mittwoch, dem 12. Februar, um 14 Uhr auf eine Zeitreise in die Kindertage der Eltern und Großeltern. Bei einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung gibt es Spielzeug zu entdecken, von großen Trucks und Automobilen über Eisenbahnen bis hin zu Puppen und Plüschtieren. Nach der Führung ist auch noch Platz zum Spielen in der extra dafür eingerichteten Spielecke.

Haben die Menschen der Steinzeit wirklich immer nur in Höhlen gelebt und was stand bei ihnen auf dem Tisch? Welche Aufgaben gehörten zu ihrem täglichen Leben, welche Waffen und Werkzeuge verwendeten sie und wie machten sie Feuer? All diese Fragen werden am Donnerstag, dem 13. Februar, um 14 Uhr beantwortet. Dabei stehen steinzeitliche Objekte zum Ausprobieren bereit. Anschließend kann in der Geschichtswerkstatt noch Höhlenmalerei ausprobiert werden.

Ansprechpartner: Tabea Pandorf, Stadtmuseum, Telefon 0365/1470, stadtmuseum@gera.de.

Tierpark

Momentan wird im Tierpark noch auf den ersten Nachwuchs des Jahres gewartet. Die Kollegen sind gespannt, welche Tiergruppe den Anfang machen wird. Des Weiteren sind die Besucher zu den begehrten Putz- und Pflegezeiten eingeladen. Diese finden täglich um 14 Uhr im Streichelgehege bei den Ponys statt. Die Ponys können im Anschluss auch zu einem Trekking gebucht werden. Zudem können Fütterungen der Löwen und Leoparden um 11.30 Uhr sowie 15 Uhr bei den Berberaffen mitverfolgt werden. Führungen und Kindergeburtstage sind nach vorheriger Absprache täglich ab 9 Uhr möglich.

Ansprechpartner: Steffen Horn, Tierpark Gera, Telefon 0365/81 01 27, E-Mail: waldzoo@gera.de

Bibliothek

Die Stadt- und Regionalbibliothek bietet für Hortgruppen mehrere Veranstaltungen rund um das Thema Buch. Für alle Termine wird um Anmeldung gebeten.

Am Dienstag, dem 11. Februar, geht es um 10 Uhr unter dem Motto „Lesen ist cool!“ um tolle Bücher. Bei „Movie Mania!“ am Mittwoch, 12. Februar, 10 Uhr, kann der eigene Buch-Trailer gedreht werden. Um 14 Uhr desselben Tages werden noch einmal bei „Lesen ist cool!“ Bücher vorgestellt. Am Donnerstag, dem 13. Februar, beginnt um 10 Uhr die Veranstaltung „Finde den Werwolf“, bei dem sich alles um das Kultspiel dreht. „Movie Mania“ für den eigenen Buch-Trailer gibt es am Freitag, dem 14. Februar, um 10 Uhr und um 14 Uhr heißt es nochmals: „Finde den Werwolf - Beweise dich im Kultspiel!“.

Ansprechpartner: Frau Frohreich, Kinderbibliothek, Puschkinplatz 7, Telefon 0365/8 38 33 71, E-Mail: info@biblio-gera.de

Restplätze im IHK-Schülercollege

In den Winterferien ist das IHK-Schülercollege wieder „on Tour“, damit Schüler Berufe direkt in Unternehmen ausprobieren können, teilt die IHK mit. An folgenden Tagen sind noch Restplätze frei: Im Stahlwerk in Unterwellenborn am Samstag, 8. Februar. Die Teilnehmer erleben, wie Stahl hergestellt wird und erhalten Informationen zu den Ausbildungsberufen Industriemechaniker/-in und Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik.

Bei der Engineering Technologie Marketing GmbH (ETM) in Saalburg-Ebersdorf können am Montag, 10. Februar, die Berufe Werkzeugmechaniker/-in, Mechatroniker/-in und Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik kennengelernt werden. Am Dienstag, 11. Februar, geht es in der MEWA Textil-Service AG Co. Jena OHG in Jena um die Berufe Fachlagerist/-in und Mechatroniker/-in.

Die HBS Elektroanlagenbau GmbH in Schleiz bietet am Mittwoch, 12. Februar, einen Projekttag für alle an Elektronik interessierten Schülern. Bei der Numerik Jena GmbH werden am Donnerstag, 13. Februar, die Ausbildungsberufe Mikrotechnologe/-in, Zerspanungsmechaniker/-in und Fertigungsmechaniker/-in vorgestellt.

Bei der Getzner Textil Weberei GmbH in Gera können Interessierte am 13. Februar eine der modernsten Webereien Europas erkunden. In der voestalpine Automotive Components Schmölln GmbH kann der Beruf Werkzeugmechaniker/-innen am Freitag, 14. Februar, ausprobiert werden. Am Samstag, 15. Februar, steht bei der Feintool System Parts Jena GmbH ebenso der Beruf Werkzeugmechaniker/-in im Mittelpunkt.

Anmeldungen für die Projekttage ab sofort: IHK Ostthüringen, Nadine Werlich, Telefon 0365/8 55 34 19 oder E-Mail: werlich@gera.ihk.de) und unter www.ihk-schuelercollege.de. Die Teilnahme ist für Schüler ab Klasse 8 kostenfrei, ein Mittagessen wird gestellt.