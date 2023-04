Qualifiziert für Weltmeisterschaft in Prag

Gera. Hoffnungsvolle Ballettschülerinnen aus Gera

Nach ihrem herausragenden Erfolg beim Regionalwettbewerb im Februar in Selb konnten die Ballettschülerinnen der Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera nun auch auf nationaler Ebene beim Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck tolle Ergebnisse erzielen. In einer starken Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet ertanzten sich Eva Koch (14) und Luise Anna Groh (16) in der Kategorie Junioren Duett Nationaltanz mit „Jota de Aragon“ einen Silberpokal (2. Platz) sowie Angelina Silagin (11) in der Kategorie Kinder Solo Ballett Repertoire mit „Variation der Kitri“ und Luise Seidemann (11) in der Kategorie Kinder Solo Nationaltanz mit „Ukrainischer Volkstanz“ jeweils einen Bronzepokal.

Damit sind diese vier Tänzerinnen für das Finale der Weltmeisterschaft im Juni 2023 in Prag qualifiziert und werden Gera auf internationaler Bühne vertreten.

Nur wenige Zehntel-Punkte trennten die jeweils mit einem vierten Platz bedachten Beiträge „Sakura“ / Kategorie Kinder Duett Ballett mit Angelina Silagin und Veronika Sheka sowie „Cupid Variation“/ Kategorie Kinder Solo Ballett Repertoire mit Veronika Sheka vom Siegerpodest. Mit weiteren guten Plätzen erzielten die jungen Geraer Ballettschülerinnen, die von den Tanzpädagogen Elvira Irmatova und Igor Irmatov trainiert werden, ein hervorragendes Gesamtergebnis. Unterstützt wird die Wettbewerbsteilnahme vom Verein Kinder Bewegen Gera und mehreren Thüringer Unternehmen.