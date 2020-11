Qualitätssprung für den Weidaer Bauhof

Weida. Auch ohne großen Einweihungsakt freut man sich in der Stadt über die für 644.000 Euro neu gebaute Bauhofhalle.

Es geht auch noch andersherum: 650.000 Euro waren an Baukosten geplant, 644.000 kostete er laut Weidaer Stadtverwaltung tatsächlich, der Ersatzneubau einer Halle für den städtischen Bauhof an der Karl-Marx-Straße. Genutzt wird der Neubau im Prinzip schon seit Juli, sagt Bettina Gunkel. Restarbeiten habe es aber bis zuletzt gegeben. Da eine große Einweihungsfeier allerdings den aktuellen Gegebenheiten zum Opfer fällt, will die Hauptamtsleiterin zumindest medial auf die Errungenschaft aufmerksam machen.