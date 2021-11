Qualm dringt aus Wohnung - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gera. Hier sind die Polizeimeldungen für die Stadt Gera.

Qualm drang aus Wohnung

Austretender Qualm aus einer Wohnung in der Berliner Straße in Gera führte am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung: Es drang starker Qualm aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Den 21-jährigen Mieter trafen die Beamten bereits vor dem Haus an. Beim Betreten der Wohnung stellte sich schließlich heraus, dass angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd für den Rauch gesorgt haben. Nach medizinischer Versorgung des jungen Wohnungsinhabers konnte dieser wieder in seine Wohnung gehen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gewaltsam öffneten unbekannte Täter in der Zeit vom 24.10. bis 7.11. die Zugangstür zum Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße in Gera. Aus diesem stahlen die Unbekannten unter anderem Lautsprecherboxen und einen Lichtcomputer. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.