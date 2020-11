Quarantäne für Klassen im Osterlandgymnasium

Der Landkreis Greiz macht für die Schulen in seiner Trägerschaft von seinem Hausrecht Gebrauch und untersagt ab sofort und bis auf Widerruf die Nutzung von schulischen Räumen, Freiflächen und Sportanlagen für Zwecke, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Vermittlung von allgemeinbildender und berufsbildender Bildung in Verbindung stehen, teilte das Landratsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das Nutzungsverbot gilt auch für Einrichtungen wie Musik- oder Volkshochschulen, die in schulischen Räumlichkeiten dezentrale Kurse oder Musikunterricht anbieten.

Als Schulträger sieht der Landkreis seine wichtigste Aufgabe darin, den Schulbetrieb (die Schulpflicht) abzusichern. Daher gilt ein grundsätzliches Betretungsverbot für die Bildungseinrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Greiz durch schulfremde Personen. Diese Maßnahme erfolgt auf Grundlage und in Durchsetzung der Thüringer Sars-CoV-2-Sondereindämmungsverordnung vom 31. Oktober 2020, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Neuinfektionen mit Corona im Landkreis Greiz, informiert das Landratsamt in seiner Pressemitteilung.

Klassen im Osterlandgymnasium unter Quarantäne gestellt

Im Osterlandgymnasium Gera musste aufgrund der Covid-19-Infektion einer Schülerin für die gesamte Klassenstufe 9 und Lehrer Quarantäne angeordnet werden. Für kommenden Montag ist die Testung aller infrage kommenden Kontaktpersonen vor Ort geplant, teilte das Gesundheitsamt Greiz mit. Das betrifft zirka 50 Schüler und vier Lehrer.

Drei weitere Positiv-Fälle in der Kita Brahmenau ermittelt

Im Zuge der Kontaktverfolgung zu der positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiterin der Kindertageseinrichtung in Brahmenau und der damit verbundenen Testung aller Kontaktpersonen wurden drei weitere Positiv-Fälle ermittelt, informierte am Donnerstag das Landratsamt Greiz. Bei den positiv getesteten Personen handelt es sich um ein Kind und zwei Mitarbeiter.