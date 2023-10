Radfahrerin verletzt sich bei Sturz und Promillefahrten in Gera – die Meldungen der Polizei

Gera Eine 74-jährige Radfahrerin ist in Gera gestürzt und hat sich dabei verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht aus Gera

74-Jährige verletzt sich bei Sturz

Polizisten kamen am Samstag gegen 11.45 Uhr in Gera zum Einsatz. Laut den Angaben war dort zuvor eine 74-jährige Radfahrerin in der Schuhgasse gestürzt. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen an Kopf und Händen. Sie kam in ein Krankenhaus. Grund für den Sturz war ein gebrochener Fahrradrahmen.

Autofahrer mit 2,4 Promille

Am Sonntag gegen 2.25 Uhr wurde ein Autofahrer in der Theaterstraße in Gera von Polizisten kontrolliert. Dabei haben sich Hinweise auf eine Alkoholfahrt ergeben, teilte die Po0lizei mit. Ein Test habe den Verdacht bestätigt: Der 32-Jährige hatte 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit in Straßenverkehr eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr geraten

Am Samstag gegen 21.05 Uhr kam Polizisten ein Auto in der Gebrüder-Häußler Straße auf falscher Fahrspur frontal entgegen. Ein weitere Pkw-Fahrer sowie die Beamten konnten ausweichen. Ansonsten wäre es zum Zusammenstoß gekommen, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen einer Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von 0,39 Promille bei dem 78-jährigen Fahrer des Mercedes festgestellt. Die Weiterfahrt wurde auch hier untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Diebstahl aus Container

In der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Firmencontainer in der Bert-Brecht-Straße in Gera eingebrochen. Gestohlen wurden Werkzeuge sowie Kraftstoff im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

