Blick auf die vielbefahrene Theaterstraße in Gera.

Radverkehrsschau in Gera

Am 29. September 2020 trafen sich Vertreter der Landespolizeiinspektion Gera, der Verkehrsbehörde, des Tiefbauamtes sowie die Fahrradbeauftragten der Stadt Gera zur ersten Radverkehrsschau in Gera. Ziel war es, an ausgewählten Standorten die vorhandene Beschilderung zu prüfen und gemeinsam über notwendige Mängelbeseitigungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen.

Die Radverkehrsschau ist eine Ergänzung zu den bereits regelmäßig durchgeführten Verkehrsschauen der Verkehrsbehörde. Im Fokus der ersten Begehung stand unter anderem die Schmelzhüttenstraße. Hier wurde die Möglichkeit geprüft, die Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Verkehr zu öffnen. Weitere Schwerpunkte waren die Führung des Radverkehrs im Bereich des Theaterplatzes und die Führung auf der Theaterstraße im Abschnitt Eselsbrücke bis Berliner Straße.