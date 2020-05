Räuber gestellt - Rollstuhl-Fahrerin stürzt in Schiene - Polizeieinsatz in Kraftsdorf

Räuber gestellt - Rollstuhl-Fahrerin stürzt in Schiene - Polizeieinsatz in Kraftsdorf

21-Jähriger attackiert und verletzt

Die Ermittlungen zu einem Vorfall, bei dem ein 21-Jähriger am Donnerstag verletzt wurde, hat die Geraer Polizei aufgenommen. Ein zunächst verbal beginnender Streit zwischen dem 21-Jährigen und zwei weiteren bislang unbekannten Personen an der Nürnberger Straße/Bruno-Brause-Straße (Skaterpark) endete schließlich damit, dass der 21-Jährige von seinen Kontrahenten attackiert und verletzt wurde.

Die beiden Angreifer konnten trotz Fahndung nicht ergriffen werden. Der verletzte junge Mann wurde medizinisch versorgt. Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Rollstuhl-Fahrerin stürzt in Straßenbahn-Schienen

Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr wurden Polizeibeamte durch Zeugen im Bereich Hinter der Mauer / Steinweg auf eine gestürzte Rollstuhlfahrerin, die dringend auf Hilfe benötige, aufmerksam gemacht. Die junge Frau (35) geriet dort mit einem Rad ihres Rollstuhls in die Schienenführung der Straßenbahn, kippte um und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in ein Krankenhaus. Für eine kurze Zeit kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Polizei kann flüchtenden Räuber stellen

Aufgrund ihres kriminellen Verhaltens befinden sich zwei junge Männer seit dem Wochenende im Gefängnis. Zwei Polizeibeamte wurden während ihrer Streifenfahrt am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Schlossstraße von einem 35-Jährigen angesprochen, der ihnen erzählte, dass er soeben von zwei Männer zur Übergabe von Geld gezwungen wurde, wobei einer der Täter ihn mit einem Messer bedrohte.

Als die beiden noch in Tatortnähe befindlichen Räuber den Streifenwagen erblickten, rannten sie kurzerhand davon. Unverzüglich nahmen die Beamten zu Fuß die Verfolgung auf, so dass nach kurzer Zeit die Flucht für den einen der beiden mit seiner Festnahme endete. Sein Kompagnon konnte zunächst trotz intensiver Fahndung nicht mehr gefunden werden. Erst im Rahmen weiterer Ermittlungen gelang es schließlich diesen zu identifizieren und am Samstagabend ebenfalls festzunehmen. Nachdem beide 19 und 21 Jahre alten Räuber dem Haftrichter vorgeführt wurden, befinden sie sich nun in einer JVA. Der 35-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Suche nach vermisster Frau war erfolgreich

Nachdem am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei der Geraer Polizei die Meldung einging, dass eine ältere Frau vermisst wird, rückten unverzüglich mehrere Streifenwagen zur Suche aus. Da eine genaue Personenbeschreibung der Vermissten fehlte, schien sich die Suche zunächst als schwierig zu gestalten. Glücklicherweise konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Die Frau konnte unversehrt in der Nähe ihres Wohnortes gefunden und nach Hause zu ihrer Familie gebracht werden.

Einbruch in Gaststätte

Gewaltsam drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag zu Freitag in eine Gaststätte in der Geraer Ebertstraße ein und stahlen von dort einen Zigarettenautomaten samt Inhalt. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Quad gestohlen

Ein in der Geraer Karl-Matthes-Straße abgestelltes Quad der Marke Kymco Maxxer war in der Zeit von 18. bis zum 20. Mai Ziel unbekannter Täter. Diese stahlen das vierrädrige Gefährt und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des schwarzen Quads mit Geraer-Kennzeichen unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Display und Akku von E-Bike entwendet

Am Donnerstag zwischen 1 und 11 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Display sowie den gesichert angebrachten Akku von einem E-Bike, welches in der Hermannsgrüner Straße in Greiz abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Fahrer eines Kleinkraftrades unter Alkohol und Drogen

Montag gegen 2.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Greizer Mollbergstraße den 36-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellten sie fest, dass er unter Alkohol und Drogen stand. Die Tests zeigten 1,03 Promille an und reagierten positiv auf Amphetamin/Methamphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.