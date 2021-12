Randale in Parkhaus - Eier geworfen - Platzverweis für Jugendliche

Gera Polizeinachrichten aus Gera.

Randale in Parkhaus

Unbekannte Täter haben am Montag, gegen 16.40 Uhr, in einem Parkhaus in der Ernst-Weber-Straße in Gera eine Schranke sowie ein dort abgestelltes Fahrzeug des Wachschutzes beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stellten hinzugerufene Polizeibeamte vor Ort mehrere Jugendliche und Kinder fest. Inwiefern diese für die Sachbeschädigung verantwortlich waren, ist Gegenstand der diesbezüglich eingeleiteten Ermittlungen.

Eier an Wahlkreisbüro geworfen

Unbekannte warfen am Montag, in der Zeit von kurz nach 1 Uhr bis mittags, mehrere Eier an die Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der R.-Diener-Straße in Gera. Es wurde nichts beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun zur versuchten Sachbeschädigung und sucht Zeugen der Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Telefon: 0365-823.

Platzverweis für Jugendliche

Am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, belästigte eine Gruppe Jugendlicher Kunden eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße in Gera. Laut Polizei wurden vor Ort 14 Personen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren angetroffen und kontrolliert. Im Anschluss der Kontrolle erhielten diese einen Platzverweise, dem sie nachkamen.

