Randalierer an Straßenbahnhaltestelle und zwei Verletzte bei Unfall

In Gera rief ein Randalierer an einer Straßenbahnhaltestelle die Polizei auf den Plan. (Symbolbild)

Gera. In Gera hatte es die Polizei am Montag erst mit einem Randalierer und dann mit einem Unfall und dem Einbruch in einen Supermarkt zu tun. Der Polizeibericht.

Mehrere Streifenwagen rückten in Gera am Montagnachmittag in die Nürnberger Straße aus, da dort ein Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Laune" randalierte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei der Randalierer jedoch schon wieder weg gewesen, hieß es von der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte er einen Papierkorb und pöbelte mehrere Passanten an. Dabei soll er auch ein Messer bei sich geführt haben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Trotz Fahndung konnte der Täter zunächst nicht gestellt werden. Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der darüber informierte, dass der Mann wieder an der Haltestell aufgetaucht sei. Der 26-jährige Randalierer konnte somit an der Straßenbahnhaltestelle eindeutig identifiziert und folglich gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Montagabend kam es in Gera am Abzweig zur Landstraße zu einer Kollision zweier Autos. Die beiden Fahrer, eine 21-Jährige und ein 55-Jähriger wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

In Supermarkt eingebrochen

Mit einem Stein schlugen am Montagabend Unbekannte die Scheibe eines Supermarktes Hinter dem Südbahnhof in Gera ein, um sich so Zutritt zu verschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stahlen sie diverse Tabakwaren sowie Guthabenkarten aus einem Kassenbereich des Marktes. Als die Polizei vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher schon geflohen. Eine Suche in der der Umgebung, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, sei erfolglos geblieben. Die Kripo Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen.

