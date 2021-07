Randalierer - Mann wird attackiert: Täter ist bekannt, aber entkommt - Motorradfahrer verletzt

Gera. Die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Randalierer in Gera

Vier abgerissene Verkehrsschilder und eine beschädigte Straßenlaterne gehen auf das Konto bislang unbekannter Randalierer. Diese hielten sich offenbar in der Zeit von Mittwoch zu Donnerstag in der Neuen Straße in Gera, speziell auf dem Fuß- und Radweges zwischen einer Gaststätte und einer Sporthalle auf. Auf ihrem Streifzug rissen sie schließlich die Verkehrsschilder aus ihrer Halterung, schmissen diese in den Mühlgraben und beschädigten abschließend noch die Straßenlaterne. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt und sucht nach Zeugen.

Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr wollte ein 67-jähriger Pkw-Fahrer vom Gewerbegebiet Keplerstraße auf die Keplerstraße einfahren. Dabei bemerkte er die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin (53) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Yamaha-Fahrerin verletzt

Beim Befahren des Elsterdammes in stadteinwärtige Richtung verlor eine 17-jährige Yamaha-Fahrerin die Kontrolle und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich und wurde medizinisch versorgt. An ihrer Yamaha entstand zudem Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Motorradfahrer verletzt im Krankenhaus

Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr kam der Fahrer (46) eines Motorrades Yamaha zwischen Unterröppisch und Gorlitzsch auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Seine Yamaha musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Mann wird attackiert: Täter ist bekannt, aber entkommt

Die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung gegen einen 42 Jahre alten Mann hat am Donnerstag die Greizer Polizei aufgenommen. Nach Auskunft des Mannes wurde dieser gegen 18.45 Uhr von einem 40-Jährigen in der Neustädter Straße/Liebsdorfer Straße mit Schlägen angegriffen und leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung lehnte der Mann ab.

Nach der Tat, die hinter dem Gebäude eines Getränkehandels stattfand, entfernte sich der namentlich bekannte Angreifer und konnte nicht gefunden werden. Opfer und Täter kennen sich. Die Greizer Polizei ermittelt. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden.

