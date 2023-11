Randalierer löst Polizeieinsatz in Weida aus

Weida. Nach einem Notruf hat es in Weida einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Streit war eskaliert und ein Mann randalierte. Anschließend ging er auch auf die Polizisten los.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Sonntag gegen 13 Uhr in Weida gekommen. Zuvor war via Notruf eine randalierende Person in einer Wohnung in der Straße Sand gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der vor Ort angetroffene 56-Jährige mit einer 54-jährigen Frau in Streit geraten und hatte daraufhin randaliert. Als der Mann der Wohnung verwiesen werden sollte, leistete er jedoch Widerstand und griff die Polizisten an.

Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in der sich der 56-Jährige offenbar befand, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.

