Die Feuerwehr löschte am Dienstag in Ronneburg einen Wohnungsbrand. (Symbolbild)

Rauchgasvergiftung nach Wohnungsbrand in Ronneburg

Ronneburg. In Ronneburg brannte am Dienstagnachmittag eine Wohnung. Der 20-jährige Bewohner konnte die Wohnung selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr löschte am Dienstagnachmittag in der Ronneburger Torgasse einen Wohnungsbrand. Der 20-jährige Bewohner konnte die Wohnung nach Polizeiangaben selbstständig verlassen und kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und der Sachschadenshöhe.

