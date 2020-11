Reaktionen von Verständnis bis Wut

Die Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ setzt im November den laufenden Kursbetrieb nur teilweise fort. Ein Gespräch mit der Direktorin Petra Meyenberg.

Welche Kurse können derzeit nicht fortgeführt werden?

Es sind alle Kurse im Bereich Gesundheit, Bewegung und Entspannung wie Yoga, Pilates und dergleichen sowie alle Kurse im Bereich Kultur und Gestalten davon betroffen. Ausgenommen sind Vorträge. Hierzu gab es klare Empfehlungen des Thüringer Volkshochschulverbandes, genau zu überprüfen, welche Kursangebote in der derzeitigen Situation noch durchgeführt werden können. Immerhin tragen wir als kommunale Bildungseinrichtung eine große Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. 70 Prozent unserer Teilnehmenden sind 50 plus.

Warum werden auch die Kurse im Bereich Kultur und Gestalten unterbrochen?

Im Bereich Kultur und Gestalten – das betrifft Zeichnen, Malerei und Grafik, Filzen, Flechten und ähnliches – ist eine häufige Hilfestellung des Dozenten nötig. Der Mindestabstand wird dadurch gelegentlich unterschritten und die Alltagsmaske im Kurs angelegt. Das derzeitige Infektionsgeschehen veranlasste die Stadtverwaltung zu diesem Schritt.

Mussten die Hygieneregeln für stattfindende Kurse weiter verschärft werden?

Wir haben vor Semesterbeginn für jeden Raum ein Raumkonzept innerhalb des Hygieneschutzkonzeptes erstellt. Dieses regelt neben der zulässigen Personenanzahl auch die Reinigungsmodalitäten und gibt Auskunft über die unveränderbare Bestuhlung, um die Mindestabstände einhalten zu können. Des Weiteren regelt es die Belüftung des Raumes. Mit Betreten des Gebäudes der Volkshochschule ist eine Alltagsmaske anzulegen, die nach Einnahme des Sitzplatzes abgelegt werden kann. Im Haus gilt Rechtsverkehr. Wir sind im September mit einem guten Hygienekonzept gestartet, welches sich bisher bewährte und beibehalten wird.

Inwiefern wurden die Kurse der aktuellen Lage angepasst?

Jeder Kurs wurde schon vor Einschreibebeginn bezüglich der Teilnehmerzahl reduziert und an die Raumgrößen angepasst. Der Mindestabstand ist in jedem Raum gegeben und dies ermöglicht das Ablegen der Alltagsmaske am Platz. Um die Nachfrage zu befriedigen, waren Kursleiter bereit, mehrere Kurse anzubieten. Derzeit achten wir verstärkt auf die Einhaltung der Regeln in unserem Schulgebäude.

Gibt es verstärkt Online-Angebote? Wie ist die Resonanz?

Die Geraer Volkshochschule befindet sich in den Anfängen der Online-Lehre. Die Datenvernetzung des Gebäudes ist für 2021 geplant. Vereinzelt findet diese Unterrichtsform statt. Jedoch eher im Sprachen-Bereich, der von der Kursunterbrechung derzeit nicht betroffen ist. Seit Juni läuft eine umfangreiche Schulungsreihe, organisiert von der Geraer Volkshochschule und gefördert vom Freistaat Thüringen. Die Schulungsreihe „DIGI 2020“ macht Dozenten fit für die Online-Lehre über die vhs.cloud. Hier erhoffe ich mir aber noch mehr Interesse seitens der Dozentinnen und Dozenten. Es zeigte sich in den vergangenen Monaten, dass die Zielgruppe der Volkshochschule vorrangig an Bildung und Kommunikation vor Ort interessiert ist.

Wie hoch ist derzeit der Mehraufwand für die persönliche Information jedes Teilnehmers?

Wir sind sechs Mitarbeiterinnen mit 5,33 Personalstellen. Der Mehraufwand ist natürlich hoch, aber die Situation erfordert ihn. Wir können nur alle betroffenen Kursteilnehmer und natürlich die Dozentinnen und Dozenten um Verständnis bitten.

Wie reagieren die Kursteilnehmer?

Tatsächlich treffen wir häufig auf Verständnis. Natürlich begegnen uns auch Traurigkeit und manchmal Wut, aber das ist in dieser monatelang andauernden Pandemie, welche einen absoluten Ausnahmezustand darstellt, verständlich. Jeder von uns sehnt sich derzeit nach Normalität.

Gibt es eine Regelung zu den Gebühren bei Unterbrechung der Kurse?

Die Unterrichtsstunden fallen nicht weg. Sie werden nachgeholt. Die ausgefallenen Kurseinheiten des Novembers werden, nach jetzigem Stand, an den ursprünglich zuletzt geplanten Kurstermin angehängt.