Rechtsradikale Parolen und ein Einbruch: Die Polizeimeldungen aus Gera

Zu einem Einsatz in der Straße Hinter der Mauer ist am frühen Morgen gegen 4.20 Uhr die Polizei in Gera ausgerückt. Laut Meldung der Beamten hätten drei Personen in der Öffentlichkeit rechtsradikale Parolen gerufen und mehrere Blumenkübel umgekippt. Am Tatort konnten die drei mutmaßlichen Randalierer nicht mehr angetroffen werden. Auch die Suche in der Umgebung blieb erfolglos. Die drei Männer sollen sich Richtung Heinrichsstraße entfernt haben. Die Polizei hat dennoch die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Wohnungseinbruch während Anwesenheit

In der Wohnung eines 66 Jahre alten Mannes ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei schreibt, meldete der Mann am Donnerstag den Beamten, dass sich unbekannte Täter Zugang zu seiner Erdgeschosswohnung in der Gerhardt-Hauptmann-Straße verschafft hätten. Aus der Wohnung sei dann seine Geldbörse entwendet worden. Zwar war Mann zum Tatzeitpunkt zu Hause, bemerkte den Einbruch aber erst am nächsten Morgen. Die Kripo in Gera sucht nun nach Zeugen, im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben.

