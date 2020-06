Lukas und Rehna, Viertklässler an der Grundschule „Saarbachtal" in Scheubengrobsdorf.

Gera. Ab 15. Juni dürfen auch in Gera und Umgebung die Grundschüler wieder mit allen Klassenkameraden gemeinsam lernen.

Regelbetrieb mit Einschränkungen an Grundschulen

Lukas, Rehna und die anderen Kinder der vierten Klasse sind sehr froh, wieder gemeinsam lernen zu dürfen. Auch an ihrer Grundschule „Saarbachtal" in Scheubengrobsdorf wird seit 15. Juni unter Auflagen in voller Klassenstärke unterrichtet.

Schulleiterin Berit Knorr ist erleichtert, dass die Doppelbelastung des Kollegiums durch Präsenz- und Heimunterricht ein Ende hat. Allerdings kann aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen noch nicht in allen Klassen der vollen Unterrichtsumfang abgedeckt werden.