Der Geraer Stadtrat hatte am 3. Dezember einstimmig dem Antrag auf Umbenennung der Regelschule 4 in "Die Vierte" zugestimmt. Die stellvertretende Schulleiterin Anne Geßner zeigt das neue Logo der Schule. (Archivfoto)

Gera Der „Bildungscampus Lusan“ ist Thema Bildungsausschuss und schließlich im Geraer Stadtrat am 13. Januar.

Regelschule „Die Vierte“ in Gera-Lusan soll saniert und erweitert werden

Gera-Lusan. Die geplante Sanierung der staatlichen Regelschule „Die Vierte“ in Gera-Lusan soll mit einer Erweiterung einhergehen. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, über die am 11. Januar im Bildungsausschuss und am 13. Januar im Stadtrat entschieden werden soll, wird eine Erweiterung von Zwei- auf Dreizügigkeit und damit laut Vorlage von 300 auf 450 Schüler angestrebt.

Diese Erweiterung könnte mit dem Projekt „Bildungscampus Lusan“ sichergestellt werden, muss dafür aber durch eine Änderung der bestehenden Beschlusslage im aktuell gültigen Schulnetzplan untersetzt werden. Dort ist die Komplettsanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle und der Außenanlagen der Vierten bislang ohne Erweiterung der Kapazität festgeschrieben. In der Erarbeitung des neuen Schulnetzplanes für Gera für die Schuljahre 2022/23 bis 2026/27 sei aber deutlich geworden, dass gerade auch im Bereich der Regelschulen durch die Entwicklung der Schülerzahlen und steigenden Bedarf an differenziertem Unterricht die Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

In Lusan sollen deshalb neben der Erweiterung des Bestandsgebäudes in der Rudolstädter Straße auch die Nutzung des leerstehenden Gebäudes Elsterberger Straße 6 sowie ein Ergänzungs-Neubau untersucht werden. Im Gebäude Elsterberger Straße könnten Räume „für flexible Unterrichts- und Lernmöglichkeiten sowie Ergänzungs- und Funktionsräume“ sowohl der Regelschule als auch der Grundschule „Wilhelm Busch“ zur Verfügung gestellt werden, heißt es in der Vorlage der Stadt.

Im Zuge einer Erweiterung sei auch die Kapazität der Schulsporthalle zu bewerten und ein Konzept für ein entsprechendes Raumprogramm für den Sportunterricht zu entwickeln.

Was die Kosten für die Sanierung und Erweiterung der Schule angeht, so müssten diese auf Grundlage einer Planung ermittelt werden. Mit dem Beschluss im Stadtrat würde diese Planung in Angriff genommen, für die derzeit laut Vorlage Kosten von etwa 750.000 Euro vorgesehen werden.