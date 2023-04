Rekordförderung für Geraer Sportvereine

Gera. So viel Geld zahlt der Landessportbund für mehr Vereinssportler und Übungsleiter in der Stadt.

Der Landessportbund Thüringen (LSB) wird in diesem Jahr mehr Geld an Geraer Sportvereine überweisen als je zuvor. Wie der Stadtsportbund Gera (SSB) mitteilte, werden 73 Sportvereine in den Genuss der sogenannten Sportvereinsförderung kommen. Insgesamt erreicht die Summe mit 103.540 Euro einen neuen Rekordwert.

Der LSB zahlt für die 452 in Gera gemeldeten, aktiven lizenzierten Trainer, Übungsleiter oder Vereinsmanager je 185 Euro und für jede der registrierten 332 Kindersportgruppe weitere 60 Euro. Grundlage für die in diesem Jahr so hohe Fördersumme ist die Zunahme der gemeldeten Übungsleiter, aber auch der Anstieg der Kinderzahlen im Geraer Sport.

Stadtsportbund: Motivation für das Ehrenamt

„Als Stadtsportbund sehen wir uns als Dienstleister, unsere Mitgliedsvereine maximal zu unterstützen. Im Oktober 2022 hatten wir alle Vereine nochmals telefonisch kontaktiert um sicherzustellen, dass die aktiven Ehrenamtlichen auch gemeldet sind. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat“, bilanziert SSB-Präsident Kurt Dannenberg.

Dass die Tätigkeit von Übungsleitern und Trainern gewürdigt wird, sieht der Stadtsportbund als Basis für die Entwicklung des Sporttreibens in Gera. „Wobei das hohe ehrenamtliche Engagement unbezahlbar ist“, hebt Kurt Dannenberg hervor. Die Zunahme der Förderung möge Motivation sein, mehr Menschen für die Arbeit als Trainer zu gewinnen und zu binden. Auch hier gibt es eine erfreuliche Entwicklung: Erst vergangenen Monat haben 26 Sportbegeisterte den Grundlagenlehrgang zum Erwerb der sogenannten C-Lizenz beim Stadtsportbund Gera besucht.