Rekordteam aus Reust übergibt Spezialauto

Margarete Ubber mit ihrer dreijährigen Tochter Alexa bekam am Sonnabend den Transporter.

Tränen standen Margarete Ubber in den Augen. So gerührt war sie am Sonnabend. Gemeinsam mit ihrer Tochter Alexa und Schwester Elina Wall reiste sie von Backnang bei Stuttgart nach Gera. Die alleinerziehende Mutter bekam einen Transporter, speziell für Menschen mit Behinderung. Das Rekordteam aus Reust stellte das Auto kostenlos zu Verfügung.