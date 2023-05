Renft, Rummel und riesige Partys in Gera

Veranstaltungstipps für das Wochenende in Gera

Vereinstreffen im Tierpark

Wer das Geraer Vereinsleben kennenlernen möchte, ist am Sonntag zum Tag der Vereine im Tierpark willkommen. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr stellen Ehrenamtliche ihre Arbeit und Angebote vor – vom Sport über Fördervereine Jugendvereine bis hin zu Musikern und Tierzüchtern. Die Gäste sind eingeladen zum Ausprobieren und Mitmachen. Der Tierpark ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Parkeisenbahn fährt bei schönem Wetter.

Maibaumsetzen in Liebschwitz

Zu einem der größten Maibaumsetzen in Gera lädt der Feuerwehrverein Gera-Liebschwitz am Wochenende auf das Gelände der freiwilligen Feuerwehr im Geraer Ortsteil Liebschwitz ein. Start ist am Freitag 17 Uhr mit Schauübung, Fackelumzug und Disco. Weiter geht es am Samstag ab 11 Uhr. 14 Uhr wird der Maibaum gesetzt. Daran schließen sich ein Programm der Jugendfeuerwehr und am Abend eine Party mit der Band Roxy an.

Renft akustisch im Theater

Die Kultband Renft akustisch mit Thomas „Monster“ Schoppe ist am Sonnabend, ab 19.30 Uhr, im Geraer Theater zu erleben. Auf dem Programm stehen Kulthits wie „Wer die Rose ehrt“, „Apfeltraum“, „Gänselieschen“ oder „Als ich wie ein Vogel war“ – nicht mehr in der Urbesetzung,, aber mit hervorragenden Musikern.

Letzte Riesenrad-Runden

Am Wochenende dreht sich das Riesenrad in Gera letztmalig. Am Sonntagabend 22 Uhr geht das Frühlingsvolksfest 2023 zu Ende. red