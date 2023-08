Rentner geht in Geraer Straßenbahn auf Kontrolleure los – Kind angefahren und verletzt – Bewusstlos geschlagen

Gera. Ein Rentner hat zwei Kontrolleure in einer Straßenbahn angegriffen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera:

Ein 70-Jähriger ist am Dienstag in einer Straßenbahn in Gera auf zwei Kontrolleure losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte es der Rentner scheinbar nicht für nötig gehalten, einen Fahrschein zu kaufen. Gegen 18.50 Uhr hatten ihn die beiden Kontrolleure auf Höhe der Heinrichstraße angesprochen und ihn gebeten, mit ihnen die Straßenbahn zu verlassen. Stattdessen schlug der Mann mehrfach zu. Die Kontrolleure blieben dabei aber unverletzt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Situation schließlich deeskalieren. Den 70-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Kind von Auto erfasst

Bei einem Unfall in der Straße des Bergmanns in Gera ist am Dienstagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war der Achtjährige gegen 15.05 Uhr zwischen haltenden Fahrzeugen auf die Straße gerannt. Dabei hatte der Junge jedoch ein herannahendes Auto im Gegenverkehr übersehen. Der VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenprall, bei dem sich der Achtjährige leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden.

Gefährliche Körperverletzung während einer Veranstaltung

Bereits am 21. Juni kam es in Gera gegen 22.05 Uhr während einer Veranstaltung im Bereich des Johannisplatzes vor einer Bankfiliale zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Polizeiangaben wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Ein Unbekannter hatte demnach zunächst einen Mann zu Boden geschlagen. Als dessen Bekannter hinzukam und den Angreifer zur Rede stellen wollte, wurde er ebenfalls unvermittelt niedergeschlagen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Nach den bisherigen Ermittlungen wird der Angreifer als Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren beschrieben. Er ist circa 175 bis 180cm groß und hat kurze schwarze Haare. Besonderes Merkmal soll eine auffällige Tätowierung am gesamten Hals mit "666" in verschnörkelter Schrift sein.

Hinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 (Bezugsnummer: 0159901/2023) entgegen genommen.

