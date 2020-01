Bei Hofmann Beton in Langenberg erhielten die Figuren ein Betonträgerbett.

Restaurierte Figuren sollen vorm Höhlerfest wieder in die Sorge

Die im Sommer 2018 zur Restaurierung aus dem Pflaster der Geraer Sorge ausgebauten Intarsien sollen bis zum Höhlerfest im September wieder eingebaut werden. Das sagte Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer im Bauausschuss. Die Figuren „Gitarrist“ und „Mann mit Karre“ gehören zu den 19 Kunstwerken, die seit 1995 die Sorge zieren und in die Jahre gekommen sind. Die jetzigen Arbeiten sollen als mögliches Muster für die Restaurierung der anderen Intarsien dienen. Die aus Einzelteilen bestehenden Figuren erhielten bei Hofmann Beton in Langenberg eine Betonträgeplatte, statt sie wieder einzeln in den Boden zu puzzeln. „Wir müssen nun beobachten, wie es hält“, sagte Simone Prüfer.