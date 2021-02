Rettungswagen zugeparkt: Polizei sucht nach Nötigung in Gera nach einer Zeugin

Die Polizei in Gera ermittelt zu einer Nötigung und sucht in diesem Zusammenhang nach einer Zeugin, die Hinweise zu dem Geschehen im Gemeindeweg machen kann. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte dort am 18. Februar dieses Jahres ein 85-Jähriger mit seinem Ford einen Rettungswagen im Einsatz zugeparkt.

In der Folge kam es zu einem Disput zwischen dem 35-jährigen Fahrer des Rettungswagens und dem 85-Jährigen, den eine Frau schlichten wollte. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles, speziell nach dieser Frau. Hinweise können unter der Telefon: 0365/829-0 oder an die Polizei in Gera gerichtet werden.

