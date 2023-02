Richter im Ehrenamt: Bewerber gesucht für die Schöffenwahl in Gera

Gera. Informationsveranstaltungen im Februar im Rathaus für Interessierte.

In diesem Jahr werden auch in Gera die Schöffen und Jugendschöffen in der Thüringer Justiz für die Amtszeit von 2024 bis 2028 neu gewählt. Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die ohne über eine juristische Ausbildung zu verfügen regelmäßig im Hauptverfahren von Prozessen an Strafgerichten mitwirken. Jugendschöffen verrichten ihre ehrenamtliche Arbeit am Jugendgericht. Am 15. und 22. Februar jeweils um 17 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, die zwischen 25 und 70 Jahre als sind, über die anstehende Schöffenwahl im Rathaussaal am Geraer Kornmarkt informieren.

Bewerbungsanträge können abgeholt werden

Für die Schöffen- und Jugendschöffenwahl muss die Stadtverwaltung Gera namentliche Vorschläge beim Amtsgericht einreichen, die zuvor vom Stadtrat beziehungsweise vom Jugendhilfeausschuss beschlossen zu beschließen sind. Wer sich bewerben will, kann sich im Servicecenter H35 in der Heinrichstraße, in der Ehrenamtszentrale und an der Pforte des Rathauses am Kornmarkt sowie online unter www.gera.de (Online-Formulare) einen Antrag abholen. Auch postalisch können bei der Stadtverwaltung Gera, Fach 72, Kornmarkt 12, 07545 Gera Anträge angefordert werden. Die ausgefüllten Bewerbungen inklusive Erklärung sind im Rathaus, Raum 239, abzugeben oder im H35 oder der Ehrenamtszentrale. Die Pforte des Rathauses steht ebenfalls als Abgabeort zur Verfügung.

Anmeldeschluss ist am 10. Februar

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich die Bewerbung in einem verschlossenen Umschlag befinden muss. Des Weiteren ist die Bewerbung für dieses Ehrenamt nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sie sollte aber Geburtsname, Familienname, Vorname, Familienstand, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift, Beruf und jetzige Tätigkeit sowie frühere Schöffentätigkeiten enthalten. Die Angabe einer Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen wäre von Vorteil.

Anmeldeschluss ist der 10. März 2023. Für eventuelle Fragen können sich Interessenten telefonisch unter der (0365) 838 1356 bei der Stadtverwaltung melden oder die Webseite www.gera.de/ehrenamtszentrale nutzen.