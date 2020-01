Richtfest für die Christliche Gemeinschaftsschule Gera

Ein Nagel geriet etwas schief. Trotzdem gab es Applaus für die Drei, die zu den grün angemalten Hämmern gegriffen hatten und diesen symbolischen Akt mit Inbrunst vollführten.

Was ist ein Richtfest? Erlebt haben so etwas Anna Lena, Thea und Luzie aus der Linden-Klasse noch nicht. Doch im Unterricht sprachen sie darüber. „Da ist der Rohbau fertig, auf den schmeißen Leute Gläser drauf, dass Gott die Schule segnet und nichts passiert. Und die, die mitgeholfen haben, essen Roster“, erzählte Anna Lena was sie gelernt hatte. So war es auch.

Anna Lena, Thea und Luzie (von links) aus der Linden-Klasse schaukeln auf der Hängematte bevor sie zum Fest gehen. Es ist ihr erstes Richtfest. Foto: Sylvia Eigenrauch

Thomas Hartmann, der Vorsitzende des nun zehn Jahre alten Fördervereins Christliche Schule, begrüßte alle Gäste. Dabei vergaß er auch den himmlischen Vater nicht, „unseren Gott“, wie er sagte, ihm gebühre Dank, dass letztlich der Bau zustande kam. „Ich muss niemandem noch etwas von Visionen erzählen. Jetzt steht der Bau, wir können die Säulen angreifen und auf dem Boden springen“. Mit gemeinschaftlichem Hopsen reagierten die Schüler auf diese Bemerkung.

„Aus einer gefühlt verrückten Idee“, so Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) werde eine Schule, für die die Stadt Danke sage. „Sie ist eine Bereicherung für die Schullandschaft in unserer Stadt. Es ist wichtig, dass wir Angebote für junge Kinder machen“, formulierte er und wandte sich mit den Worten an die Schüler: „Liebe Kinder, genießt das und freut euch, dass ihr hier zur Schule gehen könnt“.

Der amtierende Superintendent Andreas Schaller hatte einen Segen mitgebracht. „Stein und Mörtel bauen ein Haus, aber Gottes Liebe gestaltet es aus. Seid behütet“, sagte er. Nach dem Richtspruch von Vereinsmitglied Bernd Bergner wurden fünf Rotweingläser geleert und zerschellten unter erstaunten Blicken der Kinder auf dem Betonboden.

„Das war eine angenehme Baustelle. Es hat Spaß gemacht, mit dem Bauherrn zu arbeiten“, sagte Mirko Ebert, Geschäftsführer der Ebert Bau GmbH aus Berga. Noch erledigen seine Mitarbeiter Restarbeiten. Ende Januar werde dann der Kran abgebaut. Mit dem Schuljahr 2020/21 soll der Unterricht in dem neun Millionen Euro teuren Viergeschosser starten, dann mit 150 Kindern von der ersten bis zur siebenten Klasse.

„Es waren zu viele Reden“, sagt Anne Lena nach ihrer Richtfest-Premiere, für die sie mit allen Schülern zum Abschluss einen Kanon sang. Von vielen kleinen Leuten, die mit vielen kleinen Schritten das Gesicht der Welt verändern können.