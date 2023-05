Papierboot in einem großen Schlagloch in Gera-Langenberg.

Riesen-Schlagloch in Gera-Langenberg nach Schnappschuss geflickt

Gera-Langenberg. Ein Foto mit Augenzwinkern und das unerwartete Ergebnis

Eigentlich sollte es vor allem unterhalten, unser Bild eines Papierbootes, das am Montag in einem großen Schlagloch in der Langenberger Von-Ossietzky-Straße schipperte. Wer es dort hineinsetzte. ist nicht bekannt.

Blick auf die geflickte Straße. Foto: Marcel Hilbert / Funke Medien Thüringen

Doch nur zwei Tage, nachdem wir den Schnappschuss auf unserer Facebook-Seite im Internet veröffentlichten, waren dieses Schlagloch und späterhin auch die anderen großen Löcher in der Straße geschlossen.

Wie Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch auf Nachfrage erklärte, habe er die Geraer Stadtverwaltung auf das Foto aufmerksam gemacht, und damit früheren Beschwerden über den Zustand der Straße Nachdruck verliehen – offenbar mit Erfolg.