Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ringen um Stadtratsvorsitz in Gera geht weiter

Das Ringen um den Stadtratsvorsitz in Gera geht weiter. Die Änderung der Hauptsatzung zum Prozedere der Wahl fand nicht die erforderliche Mehrheit, auch wenn 20 Stadtratsmitglieder dafür und nur 16 dagegen stimmten. Es hätte 22 Stimmen zur Satzungsänderung gebraucht. Nachdem es in der Vergangenheit Usus war, dass die stärkste Fraktion den Vorsitzenden vorschlägt, hatte die Rechtsaufsicht am Tage der konstituierenden Sitzung die Rechtmäßigkeit dieser Regelung angezweifelt.

Nicht nur die AfD, die eben jene stärkste Fraktion stellt und sich benachteiligt sieht, nannte dieses Vorgehen erneut „befremdlich“. Auch Andreas Kinder (CDU) nannte das Vorgehen des Landesverwaltungsamtes zumindest „suspekt“. Die Verwaltung hatte eine geänderte Fassung des Paragrafen vorgelegt, ohne dieses Vorschlags-Vorrecht der stärksten Fraktion. Verwirrung um Alternativanträge Reinhard Etzrodt, der ursprünglich von der AfD für den Stadtratsvorsitz vorgesehen war, hätte anders als seine Fraktionskollegen sogar für den Vorschlag gestimmt, um das Thema zum Ende zu bringen, wie er sagte. Aus parteipolitischen Gründen sei eine Chance vertan worden, seien gleich in der ersten Sitzung Gräben geöffnet worden. Sein Fraktionsvorsitzender Harald Frank ging nach der Sitzung davon aus, dass im nächsten Stadtrat am 30. Januar wie derzeit vorgesehen nach der nicht geänderten Hauptsatzung der Vorsitz gewählt werden kann. Man wolle höchstwahrscheinlich wieder Reinhard Etzrodt vorschlagen, sagte er auf Nachfrage. Allerdings steht nach wie vor der Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Regelung im Raum. Den Antrag von Monika Hofmann (SPD), den Passus ganz zu streichen, sollte die Änderung durchfallen, zog sie nach Abstimmung dann doch wieder zurück, was für kurze Verwirrung sorgte. Über den Kompromiss, für den Ulrich Porst (Bürgerschaft ) warb, und der das Vorschlagsrecht „in der Regel“ der stärksten Fraktion, jedoch prinzipiell jedem Stadtratsmitglied zuspricht, wurde nicht abgestimmt. Der Vorschlag fand sich zwar in der Vorlage wieder, hätte aber von Porst explizit zur Abstimmung gestellt werden müssen.