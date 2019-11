Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rockhaus gibt Konzert im Comma

Am Samstag, dem 16. November, gibt Rockhaus ein Konzert im Comma in Gera. Die Musiker wollen gemeinsam mit ihren Fans das 40-jährige Bestehen feiern. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „Tempozoo“.

40 Jahre Rockhaus sind eine Achterbahnfahrt durch Höhen und Tiefen. Der tragischste Moment: der viel zu frühe Tod ihres langjährigen Keyboarders Carsten „beathoven“ Mohren im Januar 2017. Schnell war klar, dass sich beathoven nicht ersetzen lässt. Das aktuelle Album „Tempozoo“ kommt – mit einer kleinen Ausnahme – ohne Keyboards daher. Trotzdem ist der Einfluss Carsten Mohrens spürbar: im Bandgefüge – die Musiker sind einmal mehr zusammengerückt und forcieren einen liebe-und respektvolleren Umgang miteinander – und nicht zuletzt in den nahbaren Texten, wenn es um Verlust, Schmerz und Loslassen geht. Überhaupt sind die Lyrics nah am Leben. Dass das Leben im Hamsterrad keine Option sein sollte, dass es unschön ist, allein zu sein, wenn man mit dem Schicksal hadert, dass die Technik einem am Haken hat. Und es gibt keine Liebeslieder. Doch in jeder Realitätsbeschreibung schwingt auch Optimismus mit. Rockhaus liefern mit ihrem neuen Album den derzeit groovigsten Aufruf, mal nicht vernetzt sein zu müssen, dem Leben mal wieder analoge Seiten abzugewinnen.