Roda-Werkstatt nimmt sich einer Eisenberger Ziege an

Eisenberg/Stadtroda. Tierpatenschaft zur Feier von 20 Jahren Werkstatt-Mitwirkungsverordnung übernommen

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung hat die Roda-Werkstatt des Rehabilitations-Zentrums Stadtroda eine Tierpatenschaft im Eisenberger Tiergarten übernommen. Eine westafrikanische Zwergziege wird nun dank einer Spendensammlung für ein Jahr durch die Werkstatt versorgt.

„Diese Verordnung regelt die Rechte des Werkstattrates – der Interessenvertretung unserer Beschäftigten – in vielen Belangen der Werkstatt“, erläutert Fachbereichsleiter Heiko Hirte die Bedeutung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung. Zu diesem Anlass seien Ideen gesucht worden, um den Jahrestag trotz der noch geltenden Kontaktbeschränkungen gebührend zu begehen. Der Gedanke, im Tierpark Eisenberg eine Patenschaft für eines der Tiere zu übernehmen, kam auch deshalb auf, weil einer der Beschäftigten schon viele Jahre dort auf einem Außenarbeitsplatz tätig ist.

Idee findet großen Anklang

„Und was lag als Rod´sche Werkstatt näher als eine Patenschaft über eine Ziege, obwohl eine solche in der Stadtgeschichte eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat?“, fragt Heiko Hirte rhetorisch. Die Idee fand großen Anklang, und so wurde unter den Mitarbeitern und Beschäftigten eine Spendensammlung organisiert, welche letztlich über 100 Euro einbrachte. Kürzlich übergaben nun Robert Leichsenring, ein Mitglied des Werkstattrates, und Werkstattleiter Hirte dem Tierparkleiter Matthias Wiesenhütter diese Spende für eine einjährige Patenschaft.

„Patenziege“ ist demnach Mira, die trotz ihres jugendlichen Alters von reichlich einem Jahr inzwischen schon Nachwuchs zur Welt gebracht hat. Auch wenn es nicht leicht gewesen sei, Mira die mitgebrachte Möhre zukommen zu lassen – die anderen Ziegen wollten schließlich auch davon naschen – gelang es schließlich. „Wir sind sicher, dass wir die Kosten für die Patenschaft in jedem Jahr aufbringen können, und hoffentlich wird sich Mira an diesen Tag jedes Jahr wieder erinnern“, hält Heiko Hirte fest.

Die Ziege und ihre Bedeutung für Stadtroda

Die Geschichte geht auf eine Überlieferung zurück, wonach im Jahr 1450 ein Streit des Probstes von Klosterroda mit der Siedlergemeinde über die Braugerechtigkeit eskaliert sein soll. Der Probst soll ein Heer des Grafen Heinrich zu Gera zur Unterstützung gerufen haben. Als der Torwächter angesichts der heranrückenden Truppen das Tor verschließen wollte, fand er den Riegel nicht und klemmte stattdessen eine große Möhre in die Torschlaufe. Eine Ziege soll aber diese Möhre gefressen und so die Erstürmung der Stadt ermöglicht haben.