Ronneburg ehrt seine Engagierten

Ronneburg ehrt verdienstvolle Bürger

In der Stadt Ronneburg ist es zu einer Tradition geworden, verdienstvolle Bürger für ihr ehrenamtliches Wirken zu ehren. Mit der Ehrennadel der Stadt Ronneburg, einer Urkunde und einem Präsent wurden folgende ehrenamtlich Tätigen von Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leuloff (CDU) ausgezeichnet: Ronneburgs Urgestein Jürgen Bäumler für sein Wirken in Kultur und Sport, Thomas Schroot für sein geschichtliches Engagement in der Stadt und Michael Stapel, der seit 1968 eng mit dem Ronneburger Fußball verbunden ist und sich dort seit über 50 Jahren einbringt. (v.l.n.r.).