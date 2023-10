Ronneburg: Handwerkskunst lässt Herzen höher schlagen

Ronneburg. Gelungene Premiere eines außergewöhnlichen Marktes mit rund 40 Akteuren. Mitmachen war gefragt.

Die Bogenbinderhalle in Ronneburg hatte schon viel Sehenswertes und Erlebnisreiches für Besucher beherbergt wie beispielsweise die traditionellen Pyramidenfeste, Rassekaninchenschauen, Ausstellungen und Konzerte. Aber einen Kunsthandwerk- und Kreativmarkt gab es bislang noch nie. Die Premiere gab es nun am vergangenen Wochenende.

Rund 40 Kunsthandwerker und kunstfertige Bastler aus der Umgebung, aus Sachsen, Thüringen und Bayern sowie Berlin hatten Veranstalter Antonio Antrilli und seine Frau Erika vom Greizer „A.allerlei Kreativteam“ nach Ronneburg geholt. Beide sind in der Stadt keine Unbekannten. Als Landschaftsgestalter haben sie die Buga-Spielplätze seinerzeit hergerichtet.

Die Schau- und Kauflustigen, die schon bei der Eröffnung zahlreich die Bogenbinderhalle bevölkerten, konnten sich nicht sattsehen an den liebevoll vorbereiteten Ständen mit all den handwerklichen Produkten für Haus, Hof und Garten. Kräuterfrauen aus Langenweißbach und Schreiersgrün ließen an ihren Ölen, Kräutern und Cremes schnuppern. Eine Töpferei aus Eisfeld wartete speziell mit Garten-Keramik auf. Aus Ranis kam Karla Zein mit ihrer Stickmaschine. Die bestickten Stoffe zieren beispielsweise Karten- und Hochzeitstaschen. Weihnachtliches Handgemachtes kam aus einer Daßlitzer Werkstatt, Schmuck und Miniaturen kamen unter anderem aus dem Erzgebirge. Klangschalen, Räucherstäbchen und Duftstoffe bot ein Münchner an. Walter Schmitz aus Schwarzenbach/Saale wartete mit wärmender Kleidung und anderem Winterlichen wie Mützen und Stirnbändern vom Fair-Trade-Handel aus Nepal auf.

Ideen-Werkstattund Geschichten

Unter die vielen interessierten Besucher mischten sich auch Uta und Jürgen Funke aus Köckritz. Sie suchten einen großen Holzquirl. Andere fanden Mitmach-Gelegenheiten. Zu einer solchen Aktion lud die Ideen-Werkstatt Eisermann aus Lößnitz ein. Am Stand konnte man sich selbst Rahmen mit Marosi-Mosaikfliesen legen. Ein paar Meter weiter entstanden kleine Windlichte, Lesezeichen und Anstecker. Die Jüngsten hatten Spaß beim Fliegenpilze-Basteln. Für ihre Anleitung und Betreuung sorgten Sandra Körner und ihre Tochter Pauline von der Ronneburger „Schatzkiste“. Viele kleine Zuhörer fand auch Geschichten-Erzählerin „Frau Luna“ mit ihrem vierbeinigen Begleiter „Aramis Arthur“. Über die Premiere des Kunsthandwerks- und Kreativmarktes zeigte sich der Veranstalter hochzufrieden.

„Kleine, aber feine Märkte in familiärer Atmosphäre sind unser Anliegen“, so Antrilli. Zwölf bis 16 Veranstaltungen organisiert das Greizer Team jährlich, im Sommer auch in Schlössern und Burgen. Der nächste Termin in Ronneburg ist für April 2024 geplant.