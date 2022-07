4. Landesjungtierschau der Rassekaninchenzüchter in Ronneburg. Gewinner der höchsten Auszeichnung mit der Plakette des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft in Gold ist Roland König vom Verein T154 in Ronneburg mit Holländer schwarz-weiß (links). Ausstellungsleiter Carsten Steffes vom T533 Caaschwitz gewinnt mit Perlfeh die Plakette des Ministeriums in Bronze.