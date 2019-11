Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ronneburger Kalender feiert runden Geburtstag

Der Ronneburger Heimatsammler Thomas Schroot ist wieder fündig geworden. Kürzlich präsentierte er seinen Ronneburger Kalender bei Sport und Freizeit Beier, Inhaber Rainer Firlus, in Ronneburg Markt 10. Rainer Firlus zeigte sich überrascht, als er Thomas Schroot so beim Durchblättern seines neuen Kalender beobachtete. „Da werden Erinnerungen wieder wach, manches aber nur schemenhaft, an anderes kann ich mich nicht recht erinnern“, erzählt Firlus.

Vielleicht auch ein Grund für ihn, den Ronneburger Kalender in seinem Sportgeschäft öffentlich auszulegen. Und das, wie er stolz sagt, „nun seit zehn Jahren“. Stimmt, der 2020er-Kalender feiert seine zehnte Ausgabe. Vielleicht schon in Vergessenheit geraten, der 1. Ronneburger Kalender von 2011, den der Heimatsammler aus seiner Tasche holt. „Es gibt eben immer wieder was Neues. Manchmal wundere ich mich auch, was die Leute so alles über Jahrzehnte irgendwo liegen haben. Umso mehr freue ich mich, wenn sie mir diese Bilder, Artikel, Bücher, Ansichtskarten, Zeichnungen, Rechnungen oder Prospekte überlassen“, so der Herausgeber, der sich dafür bei allen bedankt. Wie schon in den Vorjahren gehört das Kalenderblatt Januar ganz der Rubrik: Ronneburger Geschichte in Zahlen.

Der 1. Ronneburger Kalender von 2011. Foto: Reinhard Schulze

Doch nicht nur der Ronneburger Kalender feiert ein Jubiläum. Etwas Älter ist das ehemalige Ronneburger Krankenhaus, spätere Geriatrische Fachklinik und heute Kreis-Reha-Klinik. Eröffnet wurde das Krankenhaus am 15. Januar 1910. Dem 110-Jährigen widmet Thomas Schroot gleich drei Kalenderblätter – Februar bis April. Zudem geht Thomas Schroot der Geschichte des ehemalige Putzwaren-Lagergeschäfts Markt 44 nach. Im Juni rückt er die einstige Bäckerei in der Friedrichstraße in den Fokus, aufgeschrieben von Bäckermeister Karl Klotz in Gräfinau.

Im Juli erfährt man über das Haus Markt 36. Eine Geschichte, die der Heimatsammler gern fortsetzen will, wozu er aber noch Angaben benötigt. Im August gibt es einen Rückblick über die Original Breitentaler Musikanten. Was war und was geschah mit dem Haus Markt 18? Das Kalenderblatt September gibt darüber Auskunft, wie auch das Kalenderblatt Oktober über das Haus in der Teichgasse 8 oder das Kalenderblatt Dezember über das Haus Markt 34. Auch diesmal fehlt der Rex Simples nicht im Kalender. Schroot kann immer wieder etwas Neues darüber berichten, wie das Kalenderblatt November zeigt.

Erhältlich ist der Ronneburger Kalender, gedruckt in der Nicolaus & Partner GmbH in Nöbdenitz, in Ronneburg im Zigarrenhaus W. Franz, im Getränke- und Minishop Markt 44, der Stadtbibliothek, bei Sport und Freizeit Beier, im J & K Modehaus sowie im Tabak Depot Petzold in Gera. Oder direkt bei Thomas Schroot (Mobil: 0179-6769865), der auch gern weitere historische Materialien in Empfang nimmt. Fortgeführt wird auch die Tradition, dass der älteste Ronneburger oder die älteste Ronneburgerin ein Exemplar des Ronneburger Kalenders erhält.