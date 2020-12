Ronneburger Markt im Lichterglanz

Wie immer haben auch in diesem Jahr die Mitarbeiter des Bauhofs den Tannenbaum in einem Ronneburger Garten geschlagen, zum Markt transportiert, aufgestellt und geschmückt, um so die Bürger, trotz aller Unwägbarkeiten, ein wenig in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Leider musste coronabedingt die 20. Auflage des von Heimatverein, DLRG, Feuerwehrverein und Stadt organisierten Pyramidenfestes in der Bogenbinderhalle abgesagt werden. Normalerweise hätten sich am 2. Adventswochenende zahlreiche Vereine, Handwerker, Händler und viele Helfer und Besucher beim Indoor-Weihnachtsmarkt ein Stelldichein gegeben. Nun hoffen die Veranstalter auf das 20. Pyramidenschieben 2021.