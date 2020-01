Rückersdorf: Kita und Unternehmen setzen Klimaschutzprojekt um

Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür. Davon ist Michael Seiffert, Geschäftsführer von Bikan, überzeugt. Die Initiative engagiert sich für regionalen Klimaschutz und entwickelt Gemeinwohlprojekte rund um das Thema Streuobstwiesen. Eines von bundesweit acht Projekten wurde und wird derzeit in Rückersdorf umgesetzt. „Klimaschutz kann nicht nur in die Politik verlegt werden“, sagt Michael Seiffert. „In Zusammenarbeit mit Unternehmen geht das viel schneller.“

Was meint er damit? Das Unternehmen Plecher und Herden aus Rückersdorf installiert mit seinen 50 Mitarbeitern für gewöhnlich Heizungen, sanitäre Einrichtungen und Solaranlagen. „Wir beschäftigen uns viel mit erneuerbaren Energien“, sagt Juniorchef Alexander Plecher. Grund genug, um die Initiative Bikan im fünfstelligen Bereich zu unterstützen und für fünf Jahre Baumpate zu werden. Mit dem Geld legt die Initiative in Rückersdorf eine Streuobstwiese an und pflegt zudem einen alten Bestand, erläutert Michael Seiffert. Die Bäume speichern nicht nur Kohlendioxid oder stellen die Lebensgrundlage vieler Tiere dar, nein, sie liefern zudem auch Früchte. Aus denen wird Apfelsaft hergestellt. Und der landet zuletzt auf Wunsch des Sanitär-Unternehmens als Spende in der Kita Löwenzahn in Rückersdorf.

Naturbildung in jungen Jahren

Die neue Streuobstwies innerhalb der Gemeinde soll bis April bepflanzt sein. „Es wäre schön, wenn die Wiese nahe an der Kita ist“, sagt die stellvertretende Leitung Silke Brückner. Sie wolle den Kindern die Natur und die Bäume näher bringen. Zwei, drei, vier Bäume sollen indes im Garten der Kita gepflanzt werden, um Kinder für Klimaschutz und Natur zu sensibilisieren.

Die kleinen Besucher der Kita dürfen sich bereits jetzt über die ersten Liter Apfelsaft freuen. „Den gibt’s zum Mittagessen zu trinken“, sagt Emilio. Und auch in puncto Klimaschutz sind die Kinder bereits bewandt. „Man darf keinen Müll in die Natur werfen“, weiß Oscar. „Und Bäume darf man nicht fällen.“