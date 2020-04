Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückkehr zum Regelfahrplan im Kreis Greiz

Am 27. April beginnt schrittweise der Schulbetrieb. Deshalb fahren ab Montag im Netz der PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz, der RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH, des Busbetriebs Piehler und des Omnibusbetriebes Herzum die Busse wieder nach dem regulären Fahrplan wie an Schultagen. Darüber informiert RVG-Geschäftsführer Stefan Meißner. Bereits ab Freitag, 24. April, sind in den Bussen Masken zu tragen. „Wenn sich alle an die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, halten, ist dies auch ein Schutz für jeden Einzelnen“, so Meißner. Dabei müsse es keine zertifizierte Maske sein. Fahrgäste ohne diesen Schutz werden von der Beförderung ausgeschlossen. Außerdem werde zum Schutz des Fahrpersonals und zur Wahrung des Abstandsgebots die erste Sitzreihe hinter dem Fahrersitz auch weiter abgesperrt bleiben.

Ab 27. April dürfe zur Durchsetzung der Tarifpflicht nur an der ersten Fahrzeugtür eingestiegen werden. Dort sei das Ticket vorzuzeigen oder eines beim Fahrer zu kaufen. Um die Anzahl der Verkaufsvorgänge in den Bussen gering zu halten, bittet Meißner darum, Fahrscheine im Vorverkauf zu erwerben. In Gera ist das im RVG-Betriebshof, Leibnizstraße 74, 07548 Gera. Wochen- und Monatskarten kann man weiter im Internet bestellen.

www.bus-greiz.de