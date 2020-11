Rüdersdorfer Narren überraschen mit originellem Mund-Nase-Schutz

Mit dem Schlachtruf „Hussasa - beiß die Sau“ überreichte zum Faschingsauftakt Tobias Bräuner, stellvertretender Vorsitzender des Rüdersdorfer Carneval Clubs (RCC) Josefin Tischendorf von der Prinzengarde einen närrischen Gruß. Da am 11. November nicht zünftig gefeiert werden konnte, brauchte es originelle Ideen. So gab es für jedes der 50. Mitglieder des RCC ein Päckchen. In dem befand sich eine Mund-Nase-Schutzmaske. „Natürlich in der Vereinsfarbe bordeaux und mit abgeändertem Logo – eine Vereinssau mit Maske – passend zum Motto Maskenball“, erzählt Tobias Bräuner verschmitzt. „Ein kleines Schnäpschen zum Prosten, ließ die Freude über das Geschenk ins Unermessliche steigen.“ Die Tüten wurden am Küchentisch, auf der Arbeit, im Auto oder gleich an der Haustür geöffnet. Eine ungewöhnliche Situation verlangt eben eine ungewöhnliche Maßnahme. Die Idee dieser stammt vom Präsidenten Andy Carius. Eine Faschingsveranstaltung mit Abstandsregeln macht keinem Narren Spaß. Auch das Training ist gegenwärtig nicht möglich. Trotzdem will der Rüdersdorfer Carneval Club mit seinem Elferrat, der Prinzen- und Kinderprinzengarde, den zwei Männerballetts und den Büttenrednern im Gespräch bleiben. „Auf Facebook und unserer Webseite www.rcc1956.de informieren wir, was bei uns los ist – trotz Corona“, heizt Tobias Bräuner die Neugierde an. „Wir planen kleine Videos zu drehen.“ Ins Wasser fällt die 65. Saison also nicht ganz.

Er glaubt, dass im Februar der Faschingsumzug für die Kinder durch Rüdersdorf stattfinden kann. Fest verankert im Narren-Plan ist aber am 10. Juli 2021 der Sommerfasching vor großem Publikum. Befreundete Faschingsvereine werden für Gastauftritte eingeladen. Diese Veranstaltung soll im Zelt oder als Open-Air-Aktion stattfinden.