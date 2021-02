Ruhestörer endet in Gewahrsam - 79-Jähriger schwer verletzt

Ruhestörer endet in Gewahrsam

In der Nacht zu Montag gegen 0.45 Uhr rückten mehrere Polizeibeamte in die Steinstraße in Gera aus, da von Anwohner überlaute Musik aus einer der dortigen Wohnungen gemeldet wurde. Als die Beamten die beiden Wohnungsinhaber, einen 21-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau, zur Ruhe aufforderten, beleidigte der junge Mann die Beamten und versuchte diese zu schlagen. Der Angriff konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Da sich der alkoholisierte Wohnungsinhaber nicht beruhigen ließ und weiterhin die Beamten beleidigte, wurde er letzten Endes in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte.

79-Jähriger schwer verletzt

Am Sonntag gegen 7.40 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zum Platz des Friedens in Gera aus. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem VW (Fahrerin 39) und einem 79-jährigen Fußgänger. Der 79-Jährige wurde bei den Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 39-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschade. Die Geraer Polizei hat di Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Serieneinbrüche in Wochenendhäuser und Lauben

In 6 Wochenendhäuser bzw. Gartenlauben in der Schiefergasse brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 29. zum 31. Januar ein. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen auch diverse Elektronikartikel (TV, Laptop) sowie verschiedene Werkzeug. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Alkoholfahrt gestoppt

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Mohlsdorfer Straße in Raasdorf den 41-jährigen Fahrer eines Kia. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkohol stand. Ein Test ergab über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

