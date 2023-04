Der Mann beleidigte Polizisten in Gera. Er kam schließlich in Gewahrsam. (Symbolbild)

Ruhestörung endet für Mann in Gera mit Nacht im Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Sonntag musste in Gera ein Ruhestörer in Polizeigewahrsam genommen werden.

Eine größere Personengruppe hat in der Nacht zum Sonntag in der Werner-Petzold-Straße in Gera Lärm verursacht.

Mehrere Anwohner fühlten sich dadurch gestört und alarmierten die Polizei. Diese konnte die Feierlichkeiten schließlich auflösen. Ein 39-jähriger Beteiligter verhielt sich dabei jedoch unkooperativ, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Als er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen, heißt es in der Mitteilung. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese.

