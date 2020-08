Gera. Auch in Gera investiert die Deutsche Bahn Geld aus dem 40 Millionen Euro schweren Sofortprogramm des Bundes für Bahnhöfe.

Rund 235.000 Euro sollen in Geraer Hauptbahnhof fließen

Mit 40 Millionen Euro unterstützt das Bundesverkehrsministerium Bauarbeiten der Deutschen Bahn an über 160 Bahnhöfen in Deutschland, darunter auch sechs in Thüringen. Auf dieses Sofortprogramm aus Mitteln des Konjunkturpakets zur Stärkung der deutschen Wirtschaft und Bekämpfung der Corona-Folgen macht Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) aufmerksam. Auch der Geraer Hauptbahnhof soll profitieren.