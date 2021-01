Rund 50 Teilnehmer bei Corona-Protest in Weida

Weida. Störungsfrei verlief nach Polizeiangaben eine Kundgebung mit rund 50 Teilnehmern am Montagabend in Weida. „Es geht um die völlig unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen und nein, nicht darum, Corona zu leugnen“, sagt Anmelderin Sandy Delitscher auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie hatte im vorigen Juni in Gera zu einer ähnlichen Demo aufgerufen. Aktuelles zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Blog

Seit Monaten, sagt sie, rufe man immer montags zum Protest am Weidaer Markt auf. Nach durchschnittlich 25 bis 35 Menschen pro Woche sei die Teilnehmerzahl in dieser Woche die bislang höchste gewesen. Ob das mit neuen Verschärfungen zusammenhängt, weiß Sandy Delitscher nicht. „Manchmal dauert es einfach eine Weile, bis sich sowas herumspricht.“ Die Teilnehmer sind nach ihren Aussagen „ein Querschnitt durch die normale Bevölkerung, von Rentnern bis zu Familien mit kleinen Kindern“.

Am Anfang habe sie zu sogenannten „Spaziergängen“ eingeladen. Doch die Auflagen hätten zuletzt nur noch eine Standkundgebung zugelassen. Für nächste Woche hofft sie, dass wieder ein Spaziergang stattfinden kann. Ob es klappt, weiß sie nicht. Angemeldet hat sie die nächste Demo aber bereits, wieder Montag, wieder 19 Uhr, wieder am Weidaer Markt.