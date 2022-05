Rund um die Dürre Henne: Wandern mit den Dürrenebersdorfern

Gera-Dürrenebersdorf. Der Heimatverein Gera-Dürrenebersdorf ist vielseitig aufgestellt: non Wanderung über Selbstverteidigung bis hin zu Kraftfahrerschulung.

Es war der Tag des Baumes, den der Heimatverein Gera-Dürrenebersdorf zum Anlass nahm und zu einem Wandertag „Rund um die Dürre Henne“ einlud. Andreas Gronauer, Vorsitzender des Heimatvereins Gera-Dürrenebersdorf, erklärt den Begriff „Dürre Henne“. Dies beziehe sich auf den von Geraer Mitbürgern gebräuchlichen Ausspruch „Auf die Dürre Henne gehen“,wenn es früher am Wochenende nach Dürrenebersdorf zum Mittagessen ging. Der „Forstgarten“ war ein bekanntes Ausflugziel mit sehr gutem Essen und Trinken, sagt Gronauer.

Der Heimatverein Gera-Dürrenebersdorf hat sich die Förderung der Heimatkunde und -pflege, der Ortsverschönerung, der Umweltbildung und das Zusammenbringen aller Altersgruppen auf die Fahnen geschrieben. Dazu betreibt der Verein den Spielplatz der Generationen mit einem eigenen Baumlehrpfad mit immerhin 56 Gehölzen und ein eigenes Blockhaus mit autarker Stromversorgung über eine eigene Solarinselanlage.

Wunsch nach Outdoor-Backofen

Dass der Verein so eng mit der Stiftung „Baum des Jahres“ zusammenarbeitet, hat sich mehr zufällig ergeben. „Als wir vor knapp 20 Jahren den städtischen Sportplatz – jetzt Spielplatz der Generationen – übernahmen, wurden beim Land Thüringen Fördermittel über 10.000 Euro zum Bau der Sportgeräte beantragt und erst im dritten Anlauf bewilligt“, erzählt Andreas Gronauer. „Leider reichte das Geld nicht mehr für die geplanten 16 neuen Bäume und es musste ein Sponsor gefunden werden.“

Da es einheimische Gehölze sein sollten, lag es für die Vereinsmitglieder nahe, den Verein beziehungsweise das Kuratorium „Baum des Jahres“ um Unterstützung zu bitten. Die Kosten wurden übernommen und der Verein bekam die Gehölze, refinanziert durch die größte Optikerfirma Deutschlands.

Fragt man den Vereinsvorsitzenden, was die größten Herausforderungen für seinen Heimatverein sind, dann muss er nicht lange überlegen: „Fehlende Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen während der Corona-Zeit“, sagt er sofort. „Und das bei gleichbleibenden Ausgaben durch Miete für das Vereinshaus, Versicherungen, die Pflege des Spielplatzes und für den Steuerberater.“ Gleichzeitig haben der Vereinsvorsitzende und die derzeit 49 Vereinsmitglieder noch nicht aufgehört, zu träumen. Wenn irgendwann genug Geld zusammenkommen sollte, dann wollen sie ein Projekt realisieren: Einen „Outdoor“-Backofen für den Spielplatz der Generationen, zum Backen von Pizza, Brot und dergleichen.

Doch nun stehen erst einmal die alljährlichen Aktivitäten des Vereins an, wie zum Beispiel das Ausrichten eines Volleyball-Turniers im September, das Dekorieren und Pflegen der „Pflanzenbehälter“ entlang der heutigen L 3001 und am Dorfplatz, die zwei Mal im Jahr stattfindenden Treffen der Skater zum Skatturnier im „Lobensteiner Haus“, das Training von momentan zwölf Kindern in der Kunst der Selbstverteidigung, die Schulungen für Kraftfahrer in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht oder das Ausrichten einer vorweihnachtlichen Feier im Advent auf dem Dorfplatz.

Als Nächstes steht aber das Dorffest am 18. Juni ab 12 Uhr auf dem Dorfplatz an, unter anderem mit frischgekochtem Eintopf – einer Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen und Flecke süß-sauer.

Mehr zum Heimatverein Gera-Dürren­ebersdorf unter: hvgeraduerrenebersdorf.wordpress.com