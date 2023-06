Saale-Holzland: Bravouröse Fachverkäufer in der Bäckerei

Saale-Holzland-Kreis. Große Freude bei angehenden Fachverkäufern aus dem Saale-Holzland und anderen Kreisen

Vivien Brockmöller aus der Bäckerei & Konditorei Blume in Kahla, Michelle Gärtner aus der Landbäckerei Mario Treibmann in Wildetaube, Maja Estelle Kirchner aus der Bäckerei & Konditorei Möbius in Gera, Patricia Körbs aus der Landbäckerei Plötner in Serba, Justine Sprange aus der Bäckerei Henry Nützer in Hermsdorf, Vanessa Sophie Stelzer vom Kaffeehaus Gräfe in Eisenberg sowie Mehdi Alizade von der Meister-Bäcker GmbH in Unterwellenborn stehen künftig als gut ausgebildete Fachverkäuferinnen beziehungsweise Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei, hinter der Verkaufstheke. Alle haben mit Bravour ihre Facharbeiterprüfung gemeistert. Dabei zeigten sie bei den vielfältigen Aufgaben ihr Können. So musste unter anderem ein Buffet mit Grillartikeln, Backwaren und selbst hergestellten Snacks angerichtet werden.