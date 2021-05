Sachbeschädigungen in Gera und Ronneburg

Gera. Ein 18-Jähriger, der mit Drogen erwischt wurde, ein Randalierer in einem Unterkunftsgebäude und Sachbeschädigungen beschäftigten die Polizei in Gera.

In Gera muss ein 18-Jähriger mit einer Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes rechnen. Wie die Polizei informierte, seien am Donnerstag Polizeibeamte auf ihn aufmerksam geworden, als er durch den Hofwiesenpark in Gera spazierte und einen Joint rauchte. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten zusätzlich noch weitere 10 Gramm Marihuana bei ihm und stellten diese sicher.

28-Jähriger randaliert in Unterkunftsgebäude

Am Donnerstagabend kamen mehrere Polizeistreifen in einem Unterkunftsgebäude in der Trebnitzer Straße zum Einsatz. Laut Polizei randalierte dort aus noch ungeklärter Ursache ein 28-jähriger Bewohner und beschädigte ein Treppengeländer sowie einen Türrahmen. Der stark alkoholisierte Mann sich von der Polizei nicht beruhigen ließ und weiterhin äußerst aggressiv aufgetreten sei, sei er in Unterbindungsgewahrsam genommen worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Außenspiegel abgetreten

Einen weiteren Einsatz hatte die Polizei in Gera am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Rudolstädter Straße. Dort hätten bislang unbekannte Täter ein in der Straße abgestellten VW beschädigt, indem sie dessen rechten Außenspiegel abtraten. Trotz Fahndung konnten die Täter nicht ergriffen werden. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern - wobei es sich um jugendliche Personen handeln soll - geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei Gera zu melden.

Haustür beschädigt

Eine weitere Sachbeschädigung habe es in Ronneburg gegeben, zu der die Geraer Polizei ebenfalls Zeugen sucht. Demnach hätten bisher unbekannte Täter am Dienstagabend den Glaseinsatz einer Hauseingangstür in der Heinrich-Heine-Straße beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.