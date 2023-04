Saisonstart im Wünschendorfer Märchenwald

Wünschendorf. Bei einem Waldspaziergang märchenhafte Dinge entdecken.

Die Mitstreiter des Vereins „7 auf einen Streich“ laden nach zweijähriger Zwangspause wieder zur einer offiziellen Saisoneröffnung in den Märchenwald mit seinen 18 Motiven. Am Samstag (22. April) werden ab 14 Uhr die märchenhaften Zeiten von Märchenwaldhexe Wüdoschka herbeigezaubert. Geboten wird ein buntes Kinderprogramm mit Schminken und Spielen. Es gibt Eis, Kaffee und Kuchen und der Rost brennt natürlich auch. Auf einem idyllischen Spaziergang sind 18 Motive am Wegesrand zu entdecken. Karin Münch hat sich das Haus der 7 Zwerge mit ihrer Enkelin Sienna schon am Donnerstag angeschaut.