Salzstraße in Gera-Liebschwitz könnte ab 2022 gebaut werden

2022 – Im Optimalfall könnte in jenem Jahr eine „zunehmende Katastrophe“ im Geraer Ortsteil Liebschwitz abgewendet werden. So bezeichnete ein Besucher der jüngsten Einwohnerversammlung mit dem Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) den Zustand der Salzstraße. Den ganz vorsichtigen Ausblick auf einen Baustart erhielten er und die vielen Zuhörer von Frank Meißner aus dem Fachdienst Verkehr in der Stadtverwaltung. Er selbst merkte an, dass die Diskussion um den Straßenzustand der Salzstraße nicht neu sei. Inzwischen sitze der Stadt aber auch der Wasser-Zweckverband im Nacken, wie es Meißner formulierte, da nicht nur die Straße selbst sondern auch die Leitungen darunter in schlechtem Zustand seien. Im Frühjahr, erklärte er, würde man Fördermittel für den Straßenbau anmelden und wenn alles gut laufe, sei ein Baustart 2022 zumindest vorstellbar.

Die Aussagen Meißners, wonach der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal womöglich bereits nächstes Jahr eine vorbereitende Baumaßnahme in Zusammenhang mit dem sogenannten Iltisbach plane, wurden wenige Tage nach der Einwohnerversammlung in der Sitzung des Verbands bestätigt. Mit dem dort verabschiedeten Verbandshaushalt für 2020 wurde die Erneuerung von Trinkwasserleitungen und Kanälen als eine der größeren Investitionsmaßnahmen beschlossen. Knapp 1,5 Millionen Euro plant allein der Zweckverband dafür ein, wobei man an einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt natürlich interessiert sei. Für 2020 sind zunächst 366.000 Euro eingeplant, der Iltisbach solle aus der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Verbands ausgebunden werden. Perspektivisch soll auch Grundsteuer wieder sinken Zurück zur Einwohnerversammlung. Da spielten neben der Salzstraße sowie den Bauruinen entlang dieser Hauptstraße auch Themen, wie fehlender Baumschnitt, verwilderte Grundstücke oder der Ärger über die Hinterlassenschaften von Hunden eine Rolle. Ein offenbar gestohlener Verkehrsspiegel an der Ecke Salzstraße/Sachsenstraße soll zum Beispiel zeitnah ersetzt werden. An der alten Schule sollen im Frühjahr Bäume gefällt werden, was Voraussetzung für einen neuen Bauantrag sei. Ein Liebschwitzer wollte vom Oberbürgermeister wissen, wie sich denn die Grundsteuer entwickeln werde. Der hob zunächst auf die Gewerbesteuersenkung ab, die ja nun im Stadtrat beschlossen wurde, und erklärte dann, dass er sich perspektivisch auch für eine Grundsteuer-Senkung stark machen wolle. Hier müsse man aber wegen ganz frischer Grundsatzentscheidungen zunächst darauf warten, wie sich das Land verhalte, sagte er. Ein Thema, das zuletzt schon in einer Einwohnerfragestunde im Rathaus angesprochen wurde, war das Tarifsystem im Nahverkehr. Warum die Fahrkarte für eine oder zwei Stationen, zum Beispiel zum Einkaufen in Zwötzen, genauso viel kosten muss, wie eine Fahrt durch die ganze Stadt, wollte der Zuhörer wissen. OB Vonarb äußerte Verständnis für die Frage, sehe hier aber derzeit keine Lösung. Als Mitglied im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) könne man über die Tarife nicht mehr allein entscheiden. „Es gibt hier nichts mehr, keinen Arzt, keine Kaufhalle, und über Dinge, wie die Salzstraße reden wir seit Jahren“, sagte ein Liebschwitzer. Es gehe eigentlich zumeist um die „kleinen Probleme von Randgeraern“ und gerade deshalb wünschte er sich von der Rathausspitze zeitnah ein Zeichen, dass man den Ortsteil nicht vergessen hat. „Und bitte nicht nur einen neuen Verkehrsspiegel.“