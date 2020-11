Anliegerin Doris Grießler ist sehr zufrieden. „Die Arbeiter haben sich große Mühe gegeben und waren sehr freundlich. Jetzt haben wir auch eine ordentliche Abwasserleitung.“ Vorher sei das Wasser in den Treibebach gelaufen.

Am Mittwoch, um 11.30 Uhr, wurde in Rüdersdorfer die sanierte Hauptstraße von der Buswendeschleife im Ort bis zum Ortsausgang bei der Firma Karl Verpackungen für den Durchgangsverkehr wieder freigegeben. Die 778 Meter lange Strecke war ein gemeinsames Projekt der Gemeinde Kraftsdorf, dem Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME), der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG sowie der Thüringer Netkom.

Die Auftragssumme lag bei etwas über 2,275 Millionen Euro. „Ohne Fördermittel durch das Land Thüringen wäre ein solch umfassendes Vorhaben nicht möglich gewesen“, betont der Kraftsdorfer Bürgermeister Bernd Becker (CDU). Der Anteil der Gemeinde lag bei knapp 1,40 Millionen Euro.

Weil der ZVME weitere Fördermittel akquirieren konnte, war es möglich, zusätzlich vier Nebenstraßen an den neuen Sammler anzuschließen. Diese Auftragssumme betrug um die 1,23 Millionen Euro. Der Fördermittelbescheid lag bei 319.000 Euro. „Angedacht war auch, den Krugsweg und die Straße zum Sportplatz mit einzubinden. Dafür reichten aber die Gelder nicht. Wir sollten realistisch sein“, so der Bürgermeister.

Die Maßnahme wurde in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Für die ersten 389 Meter war der Start am 24. Juni vergangenen Jahres. „Die Arbeiten dauerten bis kurz vor Weihnachten an, weil das Wetter mitspielte“, berichtet Becker. „Weiter ging es Ende Februar dieses Jahres bis Mittwoch.“ Mit dem Tag fällt auch die Umleitungsstrecke für die Kraftsdorfer über Töppeln weg.

Wie Bauleiter Jörg Hehr von der Naumburger Bauunion GmbH & Co.KG., die Ausführungsfirma, mitteilte, gab es unter anderem beim Legen sämtlicher Wasserleitungen, der zusätzlichen Bachverrohrung, dem Mittelspannungskabel sowie der Leerrohre für das Breitbandkabel keine Schwierigkeiten. „Über 40 Häuser haben nun neue Wasser- und Abwasseranschlüsse erhalten“, ergänzt Sabine Friedrich vom ZVME. Geplant und überwacht wurden die Maßnahmen von Stefan Kühn, Ingenieurbüro VTU GmbH Gera. Ansprechpartner für die Bürger vor Ort war Polier Enrico Hoppe.

Wo möglich, wurden Gehwege angelegt. Im zweiten Bauabschnitt wurde teilweise die Straßenbeleuchtung erneuert.